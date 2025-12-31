Dolar
Gündem

Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Emrullah Cesur  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Mehmet Futsi/AA

Ankara

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.

Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.

