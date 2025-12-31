Ankara'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Ankara
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.
Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.
Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.