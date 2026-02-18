Dolar
logo
Gündem

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Mehmet Emin Gürbüz  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı başladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

