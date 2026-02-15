Dolar
Gündem

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.

Cüneyt Çelik, İdris Karaoğul, Günay Nuh  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars/Ardahan

Kars'ta dün gece aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan tipi ise yaşamı olumsuz etkiliyor.

Akyaka ilçesinde karla kaplanan tarım arazileri ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, halk arasında Kız Kalesi olarak bilinen Kalkankale'deki Tignis Kalesi de dron ile görüntülendi.

Kale ve çevresindeki yerleşim yerleri karla güzel görüntü oluşturdu.


Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA

Ardahan

Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

