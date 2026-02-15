Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
Kars ve Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kars/Ardahan
Kars'ta dün gece aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan tipi ise yaşamı olumsuz etkiliyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Akyaka ilçesinde karla kaplanan tarım arazileri ve Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, halk arasında Kız Kalesi olarak bilinen Kalkankale'deki Tignis Kalesi de dron ile görüntülendi.
Kale ve çevresindeki yerleşim yerleri karla güzel görüntü oluşturdu.
Fotoğraf: İdris Karaoğul/AA
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışıyla kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.