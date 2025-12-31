Dolar
İstanbul Esenyurt'ta bir fabrikada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Gündem

Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 seferini iptal etti

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle doğu ve güneydoğudaki bazı illere planlanan 30 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Pegasus olumsuz hava koşulları nedeniyle 30 seferini iptal etti

İstanbul

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin doğu ve güneydoğu illerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli bazı seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için http://flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

