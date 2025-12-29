Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer Cumhurbaşkanı Tchiani görüşmede, Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

İrem Demir  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Abdurrahman Tchiani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Türkiye ile Nijer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Nijer ilişkilerinin geliştirilmesine önem atfettiğini, Türkiye'nin her alanda Nijer'in yanında yer almaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji, madencilik ve savunma başta olmak üzere birçok alanda güçlü işbirliğini derinleştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.


