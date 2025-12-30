Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.
Ankara
Alınan bilgiye göre Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
