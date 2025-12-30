Dolar
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Mümin Altaş  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine taziye mesajı

Ankara

Alınan bilgiye göre Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

