Gündem

Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi

Ardahan'da yiyecek arayan yılkı atları kent merkezine indi.

Günay Nuh, Anıl Aydın  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Ardahan'da yılkı atları yiyecek için kent merkezine indi Fotoğraf: Anıl Aydın/AA

Ardahan

Doğada özgür yaşayan yılkı atları, yiyecek bulmak için akşam saatlerinde Kongre Caddesi'nin Göle bağlantı noktasına geldi.

Burada 80. Yıl Şehir Stadyumu mevkisinde toplanan atlar, bir süre otladı, ağaçların yapraklarını yemeye çalıştı.

Atları fark eden sürücüler, kontrollü ilerledi.

Büst mevkisi alanına da gelen atlar, burada da otladıktan sonra gözden kayboldu.

