Gündem

Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi

Sapanca Gölü'nün bazı kesimlerinde oluşan kabarcıklar havadan ve su altından görüntülendi.

Uğur Subaşı, Emre Ayvaz  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Sapanca Gölü'nde oluşan kabarcıklar su altından ve havadan görüntülendi Uğur Fotoğraf: Uğur Subaşı/AA

Sakarya

Serdivan Gölpark mevkisinden göle açılan balıkçılar, suda kabarcık oluştuğunu fark ederek çektikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bunun üzerine Sakarya Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu ve profesyonel dalgıçlar, gözlem yapmak üzere bölgeye geldi.

Kayıkla suya açılan Utkucu ve dalgıçlar, kıyıdan yaklaşık 300 metre ileride birkaç noktada oluşan kabarcıkların olduğu alanda inceleme yaptı.

Dalgıçlar suya dalarak kabarcıkların çıktığı bölgeyi su altı kamerasıyla kayda aldı.

Gölde oluşan kabarcıklar havadan da görüntülendi.

"Fay hatları boyunca su ve gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir"

Prof. Dr. Murat Utkucu, gazetecilere, gölde inceleme yaptıklarını söyledi.

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın gölden geçtiğini ve gölün altında basamak yaptığını belirten Utkucu, "Fay hattının üzerinde meydana gelen bir hadise bu. Fay hatları boyunca su ve gaz çıkışları gözlenen doğal süreçlerdir. 'Deprem habercisi mi?' diye gündeme geldi. Bu fay hattının karakteristik depremi 7'den büyük bir deprem. Bu 7'den büyük deprem 1999'da gerçekleşti. Bu fay hattının yine bu karakteristik depremi üretmesi için 100 yılı aşan süre geçmesi lazım. Dolayısıyla bu açıdan 'büyük bir depremin habercisidir' diyemeyiz. Ancak bu gözlemden bağımsız söylüyorum, 7'den büyük bir depremi üreten fay hattı boyunca her zaman 5, 4, 3 büyüklüğünde depremler beklenmelidir, bu konuda hazır olunmalıdır." diye konuştu.

Utkucu, su seviye değişimleri, su ve gaz çıkışlarının depremlerin habercisi sayılabilecek unsur ve belirteçlerden biri olduğunu dile getirerek, "Fakat deprem biliminde tek bir belirtece bakılarak deprem tahmini yapılmaz. Çok sayıda belirtecin aynı anda farklılık göstermesi lazım ve bunların da ölçülerek netleştirilmesi lazım. Dolayısıyla tek bir belirtece bakarak 'deprem olacak' demek bilimsel açıdan yanlış yargı olacaktır. Endişeye mahal yok, her zamanki gibi doğal süreç içinde yaşıyoruz. Bu fay hattına yakın yaşayan insanlar olarak 5, 4 büyüklüğündeki depremlere her zaman hazır olmamız lazım, su çıkışı olsun veya olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Su seviyesinin düşmesi veya yükselmesinin faylar üzerinde depremleri tetikleyebildiğini, göldeki su seviyesinin oldukça düştüğünü belirten Utkucu, "Bunların hepsinin araştırılarak, ölçülerek, veriye dayandırılarak söylenenlerin beslenmesi lazım. Yoksa şu anki yaptıklarımız genel değerlendirmeler." ifadelerini kullandı.

Dalgıç Bünyamin Erdoğmuş da yaklaşık 5 metre derinlikte 50 santimetre çapında oyuk olduğunu kaydetti.

Erdoğmuş, derinliği ölçmek için kayığın küreğini suya indirdiklerini aktararak, "Küreğin boyu yaklaşık 2,5 metre. Hava kabarcığının çıktığı oyuğun boyu yaklaşık 2,5 metreydi. Teknik konulara vakıf değiliz. Suda daha önce de kabarcıklar görüyorduk ama bu kadar tazyikli olanı ilk kez görüyorum ve şaşırdım." diye konuştu.

Göle açılarak suda kabarcık oluştuğunu fark eden Güngör Demirci ise görüntülerden neticeye ulaşılmasını beklediklerini belirterek, gölde benzer durumlara rastladıklarını fakat buradaki "kaynama" nın fazla olduğunu ifade etti.

