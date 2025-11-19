Dolar
Gündem

Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıya tutuklama talebi

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Zeynep Yeşildal  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Fatih'teki zehirlenme olaylarına ilişkin gözaltına alınan 6 zanlıya tutuklama talebi

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheliler H.O, D.C, Z.K, S.K, R.B. ve M.M.U.D.C. "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheli M.K. hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki sorgusuna birazdan başlanacak.

4 kişi tutuklanmıştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

