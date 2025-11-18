Dolar
Gündem

Fatih'te ölen Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı

Fatih'te hastanede hayatını kaybeden anne, baba ve iki çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada, ailenin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

Zeynep Yeşildal, Emrah Gökmen  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Fatih'te ölen Böcek ailesinin taksiyle hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ailenin 12 Kasım'da hastaneye gittikleri taksinin kamera kaydına ulaşıldı.

Kayıtta, babanın ön koltukta oturduğu, annenin ve çocuklarının ise arka koltukta zaman zaman kendinden geçip uyur vaziyette yolculuk yaptıkları görülüyor. Kız çocuğun, annesinin uzattığı poşete kustuğu da görüntüde yer alıyor.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde gözaltındaki 7 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

4 kişi tutuklanmıştı

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

