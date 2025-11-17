Dolar
Yaşam

Ardahan'da kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

Ardahan'da gün batımıyla gökyüzünde dans eden kuşlar, güzel görüntü oluşturdu.

Günay Nuh  | 17.11.2025 - Güncelleme : 17.11.2025
Ardahan'da kuşların gökyüzündeki dansı görüntülendi

Ardahan

Gün batımında kent merkezi semalarında kuş sürüsü toplandı.

Kuşlar dakikalarca gökyüzünde dans etti.

Toplu şekilde farklı yönlere uçarken görüntülenen kuşlar, vatandaşların ilgisini çekti.

