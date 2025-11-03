Dolar
42.06
Euro
48.48
Altın
3,997.45
ETH/USDT
3,706.30
BTC/USDT
107,216.00
BIST 100
11,123.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İstanbul'dan Irak'ın Süleymaniye kentine iki buçuk yılın ardından uçuşlar yeniden başladı

Yaklaşık iki buçuk yıllık aranın ardından İstanbul'dan Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi.

Haydar Şahin, Emrah Akbulak, Hemin Othman Mohammed, Hamdi Dindirek  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
İstanbul'dan Irak'ın Süleymaniye kentine iki buçuk yılın ardından uçuşlar yeniden başladı Fotoğraf: Fariq Faraj Mahmood/AA

Süleymaniye/İstanbul

Uzun süredir durdurulmuş olan İstanbul-Süleymaniye seferlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada karşılıklı 4 kez düzenlemesi planlanan seferler, daha önce aktarmalı uçuş ya da kara yoluyla seyahat etmek zorunda kalan bölge halkı, turistler ve iş insanları için büyük kolaylık sağlayacak.

Uçuşların yeniden başlaması, bölge ekonomisinin canlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uçuşların yeniden başlaması, kentin ekonomisini canlandıracak

Süleymaniye Havacılık ve Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Ata Enver Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasını "çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Türkiye'den Süleymaniye'ye uçuşların tekrar başlamasının kentin ekonomisini canlandıracağını belirten Hıdır, bu sayede şirketlerin, ofislerin ve turizm bürolarının yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Hıdır, söz konusu ofis ve şirketlerin yeniden faaliyete geçmesiyle kentin ekonomisinin canlanacağını, uçuşların durdurulduğu iki buçuk yıllık dönemde ise ekonomik kayıplar yaşandığını belirtti.

Bolat: Misafirlerimizi yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ta halihazırda Bağdat, Necef, Erbil, Basra ve Kerkük şehirlerine sefer düzenleyen bayrak taşıyıcı hava yolu, Süleymaniye hattının tekrar devreye alınmasıyla ülkedeki destinasyon sayısını 6'ya çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, doğal güzellikleri, köklü tarihi ve kültürel zenginliğiyle bölgenin en önemli şehirlerinden Süleymaniye'ye yeniden uçuş başlatmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Bu seferlerin yalnızca bölgedeki uçuş ağını genişletmeyeceğini, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağların daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydeden Bolat, "Misafirlerimizi emniyetli, konforlu ve yüksek hizmet standartlarımızla yeniden Süleymaniye'ye taşımaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seferler, İstanbul Havalimanı ile Süleymaniye Uluslararası Havalimanı arasında pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı icra edilecek.

Uçuşlar, 27 Mart 2026'dan sonra her gün karşılıklı düzenlenecek.

Türk Sivil Havacılık Kurumu, 3 Nisan 2023'te Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşları durdurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası
Kocaeli'de çöken apartman ve tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede çalışmalar sürüyor
İzmir'de kentsel dönüşüm hak sahiplerinden Büyükşehir Belediyesine kira tepkisi
Minibüste başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 4 sanığa hapis istemi
Ahmet Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yargılandığı davada mütalaa

Benzer haberler

Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası

Kağıthane'de trafiği tehlikeye soktuğu belirlenen motosikletliye para cezası

İstanbul'dan Irak'ın Süleymaniye kentine iki buçuk yılın ardından uçuşlar yeniden başladı

Irak'ta devlete bağlı gazete, Türkiye ile yapılan su anlaşmasını manşetten gördü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile Irak arasında su konusunda su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için "mekanizma belgesi" imzalandı

Türkiye ile Irak arasında su konusunda su alanında işbirliği projelerinin finansmanı için "mekanizma belgesi" imzalandı
TÜRKPATENT'e 9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent başvurusu yapıldı

TÜRKPATENT'e 9 ayda yaklaşık 6 bin yerli patent başvurusu yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet