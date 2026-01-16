Dolar
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Ekip  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu'nda, Mecidiyeköy, Çağlayan, Okmeydanı, Haliç Köprüsü, Cevizlibağ, Zeytinburnu, Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Avcılar mevkileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda, 5. Levent, Hasdal ve Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğunluk etkili oluyor.

Karaköy, Beşiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda da trafik yoğun seyrediyor.

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda, Ataşehir ile Kartal arasında yer yer trafik artarak ilerlerken Caddebostan Sahili'nden Maltepe'ye kadar da hafif yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe-Çamlıca gişeleri arasında trafik yoğun seyrederken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik yoğunluğu Kavacık mevkisinden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk ise Kadıköy'den başlıyor.

Öte yandan, kentteki toplu taşıma durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 89, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 87 ölçüldü.

