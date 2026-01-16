Dolar
Gündem

AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonunda etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hasan Hüseyin Kul  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu buzlanma ve don uyarısı

İstanbul

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla düşüşe geçeceği, cumartesiyi pazara bağlayan gece yarısından sonra ise kar değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre rüzgarın, cumartesiden itibaren pazara kadar kuzey yönlerden yer yer saatte 20 ila 50 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü bölgede beklenen aralıklı ve yerel yağışların pazar sabahından itibaren karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Pazar akşamından sonra sıcaklıkların 2 derece ve altına düşmesiyle birlikte yağışların aralıklarla yerel kuvvetli kar sağanağına dönüşebileceği öngörülüyor.

Yağışların pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Pazar gecesi ile pazartesi sabahı olası soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kara, hava ve deniz yolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgili birimlerin tedbirli olması gerekiyor.

