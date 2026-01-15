Dolar
Gündem

DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı.

Emrullah Cesur  | 15.01.2026 - Güncelleme : 15.01.2026
DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı

Ankara

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

