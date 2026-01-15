DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı.
Ankara
DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.
Açıklamada, "İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.