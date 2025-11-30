Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi
Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.
Balikesir
GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara-Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
2 Aralık Salı günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 kalkışlı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.