Gündem

Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve 2 Aralık Salı günü bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Oğulcan Bölükbaşı  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Balikesir

GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda, Güney Marmara-Adalar hattında Erdek'ten saat 11.00 ve 19.30 kalkışlı tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

2 Aralık Salı günü ise Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45, Balıklı'dan saat 07.45 kalkışlı seferlerin yapılamayacağı duyuruldu.

