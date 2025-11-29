Dolar
logo
Spor

"9. Kar Spor İda Ultra" koşusu Kazdağları'nda başladı

Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra" 9. kez doğaseverler ve sporcuların katılımıyla Kazdağları'nda başladı.

Sergen Sezgin, Hakan Firik  | 29.11.2025 - Güncelleme : 29.11.2025
Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Çanakkale

Çanakkale ile Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan ve Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ile Şili'nin de yer aldığı 16 ülkeden sporcuların katıldığı etkinliğin başlangıcı, Kazdağları eteğindeki Yeşilyurt köyünden yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ile Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün desteklediği yarışın ilk ayağı olan 110, 66 ve 36 kilometrelik parkurlardaki mücadele yoğun yağış nedeniyle güvenlik amaçlı durdurulurken 15 kilometrelik "köy koşusu" parkuru tamamlandı.

Antik dönemde "İda Dağı" adıyla anılan Kazdağları'ndaki rotalarda koşulan ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içeren parkurda, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusu deneyimlendi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hasan Hüseyin Kul, 500 sporcunun katıldığı 15 kilometrelik parkurda yarıştı.

Kul, 1 saat 22 dakika 46 saniyelik derecesiyle genel kategoride yedinci, 40 altı yaş kategorisinde dördüncü oldu. Yusuf Özhan, 1 saat 46 dakika 37 saniye dereceyle yarışı bitirdi.

Erkekler genel kategorisinde Soykan Bal, kadınlar genel kategorisinde Çiğdem Gülgeç, birincilik elde etti.

AA muhabiri Hasan Hüseyin Kul, çalışanların spora yönelmesi ve egzersiz yapması için AASK'nin kurulduğunu söyledi.

Kulübe atletizm branşını da eklediklerini belirten Kul, "Çalışanlarımız spor yaparak hem ruhen hem bedenen kendilerini iyi hissediyorlar. Bu durum hem iş verimine hem genel hayata yansıyor. Bu yarışa AASK'yi temsilen 3 kişi katıldık. Kasım ayında, yağmurlu bir havada Kaz Dağları'nda koşmak çok mutlu hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonda yarın 8,5 kilometre yarışı koşulacak.

