Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Fatih Gökbulut  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'ne ait F-16 savaş uçağımızın görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesi başta olmak üzere milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaşanan elim kaza adli ve idari olarak titizlikle incelenecektir."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı
