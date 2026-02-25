Dolar
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adem Balta  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Balıkesir'deki uçak kazasında şehit olan pilot için başsağlığı mesajı

TBMM

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

