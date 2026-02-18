Dolar
Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur

TBMM Başkanı Kurtulmuş Numan, "Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur." dedi.

Seval Ocak  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur

TBMM

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir" dedi.

Kurtulmuş, "Yeni anayasa hazırlama Komisyonumuzun görevi olmamakla birlikte ülkemiz için yerine getirilmesi gereken ortak ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmakta" dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, X’te @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
