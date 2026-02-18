TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur
TBMM Başkanı Kurtulmuş Numan, "Terörün ülkemizin gündeminden çıkarılması her birimiz için tarihi bir sorumluluktur." dedi.
TBMM
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Komisyon raporumuz bu anlamda bir nihayet değil, bilakis atılan ve atılacak kararlı adımların mihenk taşı olarak kabul edilmelidir" dedi.
Kurtulmuş, "Yeni anayasa hazırlama Komisyonumuzun görevi olmamakla birlikte ülkemiz için yerine getirilmesi gereken ortak ödev ve sorumluluk olarak önümüzde durmakta" dedi.
