İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İtalya Savunma Bakanı Crosetto, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle terör riski olduğunu söyledi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırısıyla başlayan krizde İran’ın İtalya’ya doğrudan saldırmasını beklemediklerini ancak “terör riski olduğunu ve uyuyan hücrelerin harekete geçebileceğini” söyledi.

Barış Seçkin  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Roma

Crosetto, "RTL 102.5" radyosuna bağlanarak Orta Doğu'daki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın İtalya'ya doğrudan saldırması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Crosetto, "Asıl mesele, terörizm. Dünyanın dört bir yanına dağılmış İranlı uyuyan hücrelerin sayısının yüzlerce olduğu tahmin ediliyor. Bu kişiler, her an terör eylemiyle harekete geçirilebilir. Yıllardır hareketsiz olan bu kişiler, dünyanın her yerinde bulunuyor. Bu, en büyük sorun." ifadelerini kullandı.

Crosetto, RAI televizyonuna verdiği demeçte de Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması ve buraya bir Avrupa ya da NATO gücü gönderilmesine ilişkin soruya, "Bir Avrupa filosu, bir NATO filosu olarak algılanacaktır ve bu nedenle ABD ve İsrail ile birlikte savaşa giren bir filo olarak görülecektir." yanıtını verdi.

Hürmüz Boğazı konusunda Birleşmiş Milletleri (BM) işaret eden Crosetto, "Bunun yerine BM bayrağı kullanılmalı. Avrupa, Çin, Asya, Hindistan ve dünyanın tüm ülkelerini bir araya getiren bir filo. Hürmüz'ü güvence altına almak için bir konvoy düzenlememiz gerekiyorsa, İran'ın bunu bir saldırı olarak görmemesi için bu, BM'den başlayarak tüm ülkelerin katıldığı bir koalisyon olarak yapılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

