Dolar
42.51
Euro
49.33
Altın
4,219.25
ETH/USDT
3,037.60
BTC/USDT
91,570.00
BIST 100
10,898.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Fatih Çapkın  | 30.11.2025 - Güncelleme : 30.11.2025
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Bursa

Oteller Bölgesi'nde hava sıcaklığının düşmeye başlamasının ardından kar yağışı başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yağış nedeniyle bölgedeki otel ve teleferik tesislerinin çatıları ile pistler beyaz örtüyle kaplandı.

Hava sıcaklığının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının yarın da aralıklarla sürmesi bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulayacağız
Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor
Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu Başkanlığına seçildi
Balıkesir'de Kazdağları'na mevsimin ilk karı düştü
Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor

Uludağ'da kar yağışı etkili oluyor

Bursa'nın muhtarlarından oluşan koro 7 yıldır sahne alıyor

Bursa'daki tesis, ileri arıtma projesiyle sanayicilerin yer altı suyu kullanımını azaltacak

Marmara'da ekim yağışları son 10 yılın rekorunu kırdı

Marmara'da ekim yağışları son 10 yılın rekorunu kırdı
Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada
Tarihi Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü, yeniden yapılıyor

Tarihi Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü, yeniden yapılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet