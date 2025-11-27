Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.38
ETH/USDT
3,021.60
BTC/USDT
91,495.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

Bursa'da yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştıran bir ayının araca saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Burcu İnanır  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

Bursa

Uludağ yolunda bir ayının çöp konteynerinde yemek aradığını görenler, araçlarını durdurarak bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kayıtlarda, ayının çöp konteynerini karıştırırken bir araçtaki kişilerin ayıya "sen de bendensin" diyerek sucuk uzattığı, ayının ise araca saldırdığı görülüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Benzer haberler

Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

Türk zeytinini 68 ülkeye ihraç eden Marmarabirlik'in hedefi Orta Doğu pazarı

62 yıllık evli çift sahnede aşk şarkılarını birlikte söylüyor

62 yıllık evli çift sahnede aşk şarkılarını birlikte söylüyor
Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da 23 öğrenci mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Bursa Şehir Hastanesi'ndeki merkez 500 hastaya doğru nefes almayı öğretti

Bursa Şehir Hastanesi'ndeki merkez 500 hastaya doğru nefes almayı öğretti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet