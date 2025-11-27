Bursa'da ayının bir araca saldırdığı anlar kamerada
Bursa'da yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştıran bir ayının araca saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Uludağ yolunda bir ayının çöp konteynerinde yemek aradığını görenler, araçlarını durdurarak bu anı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bursa'da Uludağ yolunda yiyecek bulmak için çöp konteynerini karıştıran bir ayının araca saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi https://t.co/8CwNHT0SRV pic.twitter.com/2QkTajGfae— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) November 27, 2025
Kayıtlarda, ayının çöp konteynerini karıştırırken bir araçtaki kişilerin ayıya "sen de bendensin" diyerek sucuk uzattığı, ayının ise araca saldırdığı görülüyor.
