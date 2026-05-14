İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 744'e yükseldi İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 744'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 ölü ve 24 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 857 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 486 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 771 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 744'e, yaralı sayısının da 172 bin 588'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.​​​​​​

İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, kuzeydeki Cibaliya beldesinde bir araya toplanan sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldı.

Saldırıda Razı Fevzi Halave (25) yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta sivilleri bombaladı.

Saldırıda biri ağır şekilde 3 çocuk yaralandı. Yaralılar tedavi için Nasır Tıp Merkezine nakledildi.

İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim 2025'te uygulanmaya başlayan ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenliyor.