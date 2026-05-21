İngiltere, Sumud Filosu aktivistlerine kötü muamele nedeniyle İsrailli diplomatı Dışişlerine çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, maslahatgüzarı çağırma kararının İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı "kışkırtıcı videonun" ardından geldiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngiltere, İsrail Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı kışkırtıcı videonun ardından bugün İsrail'in Londra Büyükelçiliği Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bu karar, İngiltere'nin Küresel Sumud Filosu'nda yer alanlarla alay eden tutumu güçlü şekilde kınadığının bir göstergesidir. Bu davranışlar insanlara yönelik en temel saygı ve onur standartlarını ihlal etmektedir."

Açıklamada, ayrıca İsrailli makamlardan gerekli açıklamaların talep edildiği ve görüntülere yansıyan gözaltı şartlarından derin endişe duyulduğu da vurgulandı.

Filonun yardım götürme girişiminin Gazze'deki insani durumun ciddiyetini ortaya koyduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail, daha fazla yardımın güven içinde ve yeterli miktarda kara sınırlarından geçişini sağlamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, filoda yer alan İngiliz aktivistler ve ailelere yardım için temasta olunduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı.

Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.

