Lübnan'ın güneyindeki hastaneler, İsrail saldırıları ve tehdidi altında hizmet vermeye çalışıyor İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresinde sağlık kuruluşları ile sağlık çalışanlarını hedef alan saldırıları artarken,bölgedeki hastaneler yoğun yaralı akını ve güvenlik riskleri altında hizmet vermeyi sürdürüyor.

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılarda sağlık sektörü de hedef alınan alanların başında geliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, çoğu ülkenin güneyinde olmak üzere sağlık merkezleri ve ambulanslara en az 170 saldırı düzenlendi.

Saldırılar sonucu 16 hastane ciddi hasar görürken, 3 hastane tamamen hizmet dışı kaldı. Bombardımanlarda yaklaşık 120 sağlık görevlisi hayatını kaybetti, 263 sağlık personeli de yaralandı.

Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü Lübnan'ın güneyinde, özellikle son günlerde Sur kenti ve çevresindeki sağlık kuruluşlarının hedef alınması dikkati çekiyor.

İsrail ordusunun, Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da da sağlık kurumları ve sağlık çalışanlarını hedef alan saldırıları sağlık hizmetlerini olumsuz etkiliyor.

Bölgede art arda sağlık kuruluşlarını hedef alan saldırılar, zaten yoğun yaralı baskısı altında çalışan hastaneler üzerindeki yükü daha da artırıyor.

Sur ve çevresindeki hastaneler, bir yandan saldırılarda yaralanan sivillere müdahale ederken diğer yandan binalarda oluşan hasar, personel güvenliği ve yeni saldırı ihtimaliyle karşı karşıya.

İsrail ordusu geçen ay Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması durumunda ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunmuştu.

Cebel Amil Hastanesi saldırılara rağmen hizmet vermeyi sürdürüyor

Sur kentinin önemli sağlık merkezlerinden Cebel Amil Hastanesi de bu baskıyı en yoğun hisseden sağlık kuruluşları arasında yer alıyor.

İsrail saldırılarında zarar gören hastane, artan güvenlik risklerine ve hasara rağmen faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Acil servis başta olmak üzere hastanenin tüm birimleri, Sur ve çevresindeki beldelerden getirilen yaralıların tedavisinde önemli rol oynuyor.

Saldırıların yol açtığı hasara rağmen kapılarını kapatmayan hastanede sağlık çalışanları, kısıtlı imkanlar ve zorlu şartlara karşın yaralılara ve hastalara hizmet veriyor.

Hastane koridorlarında bir yandan acil müdahaleler yapılırken diğer yandan yeni saldırı ihtimaline karşı sürekli teyakkuz halinde bekleniyor.

"Hastanelerin çevresinin hedef alınması sağlık sistemini tehdit ediyor"

Cebel Amil Hastanesi Müdürü Vail Merve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir hava saldırısının hastanenin yaklaşık 70 metre yakınına düştüğünü belirtti.

Patlamanın etkisiyle hastanenin cam cephelerinin kırıldığını, güneş enerjisi panellerinin zarar gördüğünü ve bazı bölümlerde tavanların çöktüğünü ifade eden Merve, buna rağmen sağlık hizmetlerinin durdurulmadığını söyledi.

Merve, Sur'daki bazı hastanelerin de benzer şekilde zarar gördüğünü belirterek, "Sağlık kuruluşlarının çevresinin hedef alınması yalnızca binalarda hasara yol açmıyor aynı zamanda sağlık sisteminin tamamını tehdit ediyor." dedi.

Sağlık çalışanlarının görevlerini bombardıman tehdidi altında yerine getirmeye çalıştığını dile getiren Merve, hastanelerin çevresine düzenlenen saldırıların sağlık hizmetlerinin sürekliliğini tehlikeye attığını kaydetti.

Merve, uluslararası topluma hastanelerin, sağlık merkezlerinin ve sağlık personelinin korunması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Sağlık ekipleri de saldırıların hedefinde

İsrail saldırılarından sağlık tesislerinin yanı sıra ambulans ekipleri ve kurtarma görevlileri de etkileniyor.

Cebel Amil Hastanesi'nin acil servisinde tedavi gören ambulans görevlisi Muhammed Hammud, Sur'un güneyindeki Tayr Diba beldesinde bir kurtarma görevi sırasında ekiplerinin hedef alındığını anlattı.

Sivil bir ailenin bulunduğu eve düzenlenen saldırının ardından bölgeye gittiklerini belirten Hammud, olay yerine ulaştıktan kısa süre sonra ikinci bir saldırının gerçekleştiğini söyledi.

Hammud, "4 kişilik ekiple yaralıları tahliye etmeye çalıştığımız sırada üçüncü kez saldırıya maruz kaldık. Yoğun dumandan etkilendik ancak sivilleri kurtarmak için görevimizi sürdürdük." ifadesini kullandı.

Sahadaki bu tablo, sağlık çalışanlarının yalnızca hastanelerde değil, olay yerlerinde de doğrudan risk altında görev yaptığını ortaya koyuyor.

Çocuk yaralılar sağlık çalışanlarını derinden etkiliyor

Cebel Amil Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Ali Salih ise hastaneye her gün ağır yaralıların getirildiğini söyledi.

Vakalar arasında uzuv kayıpları ve şarapnel yaralanmalarının sık görüldüğünü belirten Salih, acil serviste görev yapan ekiplerin yoğun baskı altında çalıştığını aktardı.

Acil servis sorumlusu Abbas Atiyye de hastaneye getirilen ağır yaralılar arasında çocukların bulunmasının sağlık çalışanları üzerinde derin psikolojik etkiler bıraktığını dile getirdi.

Atiyye, yanıklar, uzuv kayıpları ve beyin kanaması gibi ağır vakalarla karşılaştıklarını belirterek, özellikle çocuk yaralanmalarının sağlık ekipleri açısından en zorlayıcı durumların başında geldiğini kaydetti.