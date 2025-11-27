Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı.

Alper Korkmaz  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
İstanbul

Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı.

Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.

İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.

Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.

