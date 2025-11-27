Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.38
ETH/USDT
3,021.60
BTC/USDT
91,495.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo'nun görüşmesinde, Türkiye'den verilen mesajların hem Türk-İslam dünyasına hem de Hristiyan coğrafyasına ulaşmasının dünyada barış umutlarının artması açısından önemli olduğunu belirtti.

Buğrahan Ayhan  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa 14. Leo'nun Ankara'daki görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Vatikan ilişkilerinin, Filistin başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konuların, güncel bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını aktaran Duran, bu görüşmenin sadece Türkiye-Vatikan ilişkilerinin değil, aynı zamanda küresel barış arayışının da merkezine oturduğunun altını çizdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere, Türkiye'den verilen mesajların hem Türk-İslam dünyasına hem de Hristiyan coğrafyasına ulaşması, dünyada barış umutlarının artması açısından önemlidir. Türkiye, bölgesel ve küresel krizlerin dışında kalmak yerine barış ve adalet adına aktif sorumluluk alma iradesini gösteriyor. Çünkü barışın kıvılcımını canlı tutmak, sadece çatışmaları durdurmak değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını korumak anlamına da geliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik verilen destek ve katkı bunun en somut örneklerinden biridir.

Cumhurbaşkanımızın, Batı'da giderek artan İslam düşmanlığına değinmesi, nefret söyleminin toplumları nasıl zehirlediğini ve insanlığı tehdit eden bu tehlikenin artık görmezden gelinemez bir boyuta ulaştığını bir kez daha ortaya koydu. İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı, kimseye bir şey kazandırmaz, aksine kaybettirir. Bu anlayış, toplumların birlikte yaşama kültürünü hedef alan tehlikeli bir zihniyet kırılmasıdır. Bugün değerlere saygının hakim olduğu bir dünyada barışın sesi ne kadar gür çıkarsa, insanlık adına umut da o kadar hızlı filizlenecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmalarında İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma dikkati çekerek, mazlum Filistin halkıyla dayanışmamızı insani ve ahlaki bir sorumluluk olarak gördüğümüzü vurguladı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun uçağı Türkiye'ye hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo, dünyaya mesajlarını Cihannüma Salonu'ndan verecek

Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek

Papa 14. Leo, yarın Türkiye'ye gelecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
İletişim Başkanı Duran, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı

İletişim Başkanı Duran, Sezai Karakoç'u vefat yıl dönümünde andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet