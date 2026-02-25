Dolar
43.86
Euro
51.83
Altın
5,203.07
ETH/USDT
2,070.60
BTC/USDT
68,893.00
BIST 100
13,809.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynanan karşılaşmanın ardından Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kurumsal Haberler, AA Yılın Kareleri 2025

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Fotoğraf: İsmail Kaplan/AA

Ankara

Duran, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025'te Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Duran'a fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Duran, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" isimli karesini seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" fotoğrafını oylayan Duran, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını tercih etti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafından yana oyunu kullanan Burhanettin Duran'ın, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafı oldu.

İletişim Başkanı Duran, oylamaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansımızın Yılın Kareleri 2025 seçkisi için Sayın Genel Müdürümüze ve Anadolu Ajansı çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Gündelik hayattan sanata kadar birçok alanda çok iyi fotoğraflar çekilmiş, çok iyi bir seçki oluşturulmuş. Ben de bu seçme sürecine katıldığım için mutlu oldum. Anadolu Ajansının nice başarılarının daim olmasını diliyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somalili bakanlar, İletişim Başkanlığındaki "Türkiye-Somali İlişkileri" panelinin açılış konuşmalarını yaptı
Adalet Bakanı Gürlek ve Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine doğru kararlı yürüyüşümüzü kimse durduramayacak
Bakan Işıkhan: Her bir emekçimizin alın terini bu ülkenin kalkınmasının ve güçlü yarınlarının harcı olarak gördük
Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet