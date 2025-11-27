Dolar
42.44
Euro
49.35
Altın
4,155.38
ETH/USDT
3,021.60
BTC/USDT
91,495.00
BIST 100
10,945.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi

Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün meydana gelen yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına taziye dileğinde bulundu.

Can Efesoy  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde dün yaşanan yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Çin halkına başsağlığı dilekleri sunuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Tai Po bölgesinde dün 8 apartmanın bulunduğu sitede çıkan yangında 75 kişi ölmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı
Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

Benzer haberler

Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi

Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi

Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek

Hong Kong'da sitede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi

ABD Kongresi raporu: Çin, merkezinde olduğu "alternatif bir dünya düzeni" kurmayı hedefliyor

ABD Kongresi raporu: Çin, merkezinde olduğu "alternatif bir dünya düzeni" kurmayı hedefliyor
Çin'de konut sektörüne yönelik teşvikler gündemde

Çin'de konut sektörüne yönelik teşvikler gündemde
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yanan otobüs kullanılamaz hale geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet