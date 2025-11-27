Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni"nde konuşuyor.
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı

İstanbul'da, haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı.

Ekip  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 83'e ulaştı Fotoğraf: Yasin Cingöz/AA

İstanbul

Kentte mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda araçlar ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik çift yönlü yoğun seyrediyor. Bahçelievler, Merter ve Cevizlibağ'da da yoğunluk gözleniyor.

TEM otoyolunda, Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. Edirne istikametinde de Esenyurt'a kadar araçlar yavaş seyrediyor.

Levent TEM bağlantı yolunda da trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası’nda ise D-100 kara yolunda Ankara istikametinde, Kadıköy’den Pendik’e kadar trafik yoğunluğu etkisini sürdürüyor.

TEM otoyolunda Ataşehir ile Sancaktepe arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Toplu ulaşım araçlarını kullananlar Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Altunizade başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 72, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 89 seviyelerine kadar ulaştı.

Türkiye, Hong Kong'da çıkan yangında hayatını kaybedenler için Çin halkına taziye diledi
İletişim Başkanı Duran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Papa 14. Leo görüşmesine ilişkin paylaşım
RTÜK'ten 3 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza
Bahçelievler'de yıkımı yapılan binaya bitişik apartmanın duvarının olmadığı anlaşıldı

