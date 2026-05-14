Dijital mecralardaki suç ve suçlu takibinde Jandarma "siber devriye" ile aktif rol alıyor Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği, ülke genelindeki siber devriyeleri koordine ederek, sanal ortamdaki suç ve suçlularla etkin bir mücadele veriyor.

Ülke genelinde 24 saat esasına göre siber devriye faaliyeti yürüten Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Siber İzleme ve Değerlendirme Merkez Amirliği, sorumluluk bölgesindeki siber suçlarla mücadelede aktif rol gösteriyor.

Siber ortamda işlenen suçlarla ilgili araştırmalarda bulunan merkez, suç işleyen kişilerin kimlik bilgilerini tespit ederek, suçun aydınlatılabilmesi için bilişim sistemlerinde arama, dijital kopya alma, inceleme, veri kurtarma ve raporlama işlemlerini gerçekleştiriyor.

7/24 siber devriye gerçekleştiriliyor

JGK Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Albay Volkan Güner Güngör, AA muhabirine, siber suçun, yasa dışı örgütsel suçları mümkün kılmak için, örgütsel ağlar veya genel ağ bilgi sistemleri aracılığıyla bilgisayarların, elektronik cihazların kullanılmasına olanak tanıdığını ifade etti.

Siber suçlarla mücadele birimlerinin 81 ilde adli makamların koordinesinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Güngör, "Sosyal medya ve internet üzerinden işlenen suç ve suçlu tespitine yönelik 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri icra edilmektedir." dedi.

Güngör, dolandırıcılık olayının meydana gelmesi halinde siber dedektiflerin, internetteki dijital izleri inceleyip analiz ederek, raporlamakta ve soruşturmalara katkı sağladığını, uluslararası işbirliklerin sayesinde kurum ve kuruluşlardan talepte bulunularak şüphelilerin tespiti yapıldığını aktardı.

Siber olaylara müdahalenin, hızlı bildirim, teknik ve mali analiz, kurumlar arası koordinasyon ve önleyici tedbirlerle bütüncül bir süreç olduğunu dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"Siber suç olaylarına baktığımızda, pandeminin de etkisiyle 2023 yılına kadar bir artış eğilimi gösterdiğini, ancak bu tarihten sonra az da olsa düşüşe geçtiğini görmekteyiz. Bu durumun, siber tehditlere yönelik bilinç düzeyinin artması ve etkin sonuçlar veren operasyonların katkısıyla gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Dolandırıcılık olaylarında şüpheliler çeşitli yöntemlerle karşımıza çıkmakta. Bireylerin zaaflarını hedef alarak onları manipüle etme ve istenilen bilgiyi elde etme ya da bir eylemi yaptırma yöntemi olarak tanımlanan sosyal mühendislik yönteminde, mağdurların psikolojik manipülasyonla kandırılarak kişisel veya finansal verilerini kendi rızaları ile karşı tarafa vermeleri sağlanıyor."

"Çocuklarımızın güvenliğinde en kritik savunma hattı ebeveynler"

Albay Güngör, en çok kullanılan dolandırıcılık yönteminin, sosyal mühendisliğin bir türevi olarak oltalama (phishing) ile yapıldığını belirterek,"Şu an gündemimizde TOKİ konutları dağıtımı var. Vatandaşlarımızın bu konudaki sahte girişimlere karşı tedbirli olmaları, süreci resmi kaynaklardan takip etmesi önem arz etmektedir. Bununla birlikte Kurban Bayramı yaklaşıyor, vatandaşlarımızın kurban alım-satımlarında güven vermeyen ortamlardan uzak durması, bilinen ve resmi olarak kabul gören ortamları tercih etmeleri gerekmektedir." uyarısını yaptı.

Siber tehditlere karşı "kişisel güveliğin" önemine dikkati çeken Güngör, siber saldırıların genellikle "şifre çalma" üzerinden yapıldığını, bu yüzden vatandaşların şifrelerinde büyük, küçük harf ile özel karakterlere yer vermesi ve iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanması gerektiğini vurguladı.

Çocukların ve gençlerin, çevrimiçi oyunlar vasıtasıyla farkında olmadan zararlı kişilerle temas kurduklarını, manipülasyona açık profile sahip olanların ise suç oluşum gruplarına dahil edilerek, suça ortak edilebildiklerini belirten Güngör, şunları kaydetti:

"Bizler bu kapsamda, sosyal medya ve internet üzerinden işlenen suç ve suçlu tespitine yönelik 7 gün 24 saat esasına göre siber devriye faaliyetleri icra etmekteyiz. Çevrimiçi çocuk istismarı konusunda 'Çocuk Koruma Programı' ile soruşturmalara yönelik raporlar üretilmekte, bu program sayesinde bu tür içerikleri indiren, paylaşanlar tespit edilebilmekte ve etkili operasyonlar icra edilmektedir. Siber devriyeler olarak geniş çaplı taramalar yapmaktayız, ancak bizim için karanlıkta kalan bireysel uç noktalarda, yani çocuğun cihazında, odasında kalkan olma görevi ebeveynlere düşmektedir. Çocuklarımızın güvenliğinde en kritik savunma hattı ebeveynlerimizdir."

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "Oyuna gelmeyelim, tuzağa düşmeyelim, dijital dünyanın esiri olmayalım." kamu spotunu anımsatan Güngör, vatandaşları siber suçlara karşı dikkatli ve bilinçli olmaya çağırdı.