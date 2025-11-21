Dolar
logo
Ekonomi

Çiftçilere 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 21.11.2025 - Güncelleme : 21.11.2025
Çiftçilere 331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üretimi güçlendiren tarımsal desteklerin devam ettiğini belirten Yumaklı, "331 milyon 664 bin lira tarımsal destek ödemesi, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, kırsal kalkınma yatırımlarına 290 milyon 934 bin 627 lira, bireysel sulama sistemlerine 33 milyon 874 bin 22 lira, sertifikalı tohum üretimine 5 milyon 593 bin 977 lira, hububat, baklagil ve dane mısır üretimine 805 bin 149 lira ve dane zeytin üretimine 456 bin 225 lira destekleme ödemesi yapılacak.

