Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Ankara
Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.
Desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirten Yumaklı, "1 milyar 46 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 594 milyon 402 bin 411 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 364 milyon 362 bin 219 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 72 milyon 98 bin 45 lira, bireysel sulama sistemleri için 8 milyon 510 bin 328 lira ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı için 7 milyon 381 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak.