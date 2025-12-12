Dolar
42.69
Euro
50.12
Altın
4,338.11
ETH/USDT
3,239.10
BTC/USDT
92,409.00
BIST 100
11,261.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da "Dijital İkiz Dönüşüm Projesi Lansmanı"nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.-VTR-
logo
Ekonomi

Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 46 milyon 754 bin 503 lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Mehmet Can Toptaş  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Ankara

Yumaklı, NSosyal hesabından tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Desteklerle üreticinin gücüne güç katıp, emeğine sahip çıktıklarını belirten Yumaklı, "1 milyar 46 milyon lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 594 milyon 402 bin 411 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 364 milyon 362 bin 219 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele için 72 milyon 98 bin 45 lira, bireysel sulama sistemleri için 8 milyon 510 bin 328 lira ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı için 7 milyon 381 bin 500 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi
İstanbul'da "COP30'un Ardından Türkiye'de İklim Eylemi Farkındalık Artırma Konferansı" düzenlendi
Bakan Kurum'dan Başakşehir'de yapımı tamamlanan sosyal konutlara ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Çiftçilere 1 milyar 46 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Meriç Nehri'nden Çakmak Barajı'na su aktarımı başladı

Bakan Yumaklı: Kırmızı et üretimi konusunda çok ciddi potansiyelimiz var

Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı

Çanakkale Karaköy Barajı tamamlandı
Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi

Türkiye, uluslararası tarım birliği AARIENEA'da ilk kez başkanlık görevine seçildi
Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı

Elazığ'a kurulacak Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nin altyapı çalışmaları tamamlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet