Dolar
42.70
Euro
50.12
Altın
4,336.24
ETH/USDT
3,243.10
BTC/USDT
92,239.00
BIST 100
11,293.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin, her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Mustafa Ünal Uysal  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi Fotoğraf: AFAD

Mersin

Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Butckikh, 10 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Mersin'de düzenlenen Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Butckikh, güvenliğin kendileri için mutlak öncelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Tatbikat, santral personeli, yerel hizmetler ve düzenleyici kurumlar gibi acil durum hazırlık sisteminin tüm unsurlarının uluslararası standartlarla belirlenen etkin müdahale ilkelerine uygun şekilde ve tek bir ekip olarak çalıştığını gösteriyor."

Mersin'de 10 Aralık'ta "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" düzenlenmiş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sahada ve masabaşında faaliyetler yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hafta sonu yurtta parçalı bulutlu bir hava bekleniyor
Kırmızı bültenle aranan kişi Ordu'da tutuklandı
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar için adli kontrol tedbiri
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Vilcinskas: 2025, AB ve Türkiye ilişkileri için çok güçlü bir yıl oldu
Başkentte toplu ulaşıma zam yapıldı

Benzer haberler

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi

Sudan'a çadır ulaştıracak ikinci yardım gemisi Mersin'den yola çıktı

Mersin'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç seyir halindeki 3 araca zarar verdi

Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı

Sudan'a çadır ulaştıracak gemi Mersin'den uğurlandı
Türkiye'nin iletim sistemine enerji aktaracak Akkuyu NGS'deki tesise elektrik verildi

Türkiye'nin iletim sistemine enerji aktaracak Akkuyu NGS'deki tesise elektrik verildi
Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi

Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet