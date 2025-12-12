Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh'den tatbikat değerlendirmesi
Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin, her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.
Mersin
Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, Butckikh, 10 Aralık'ta İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Mersin'de düzenlenen Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Butckikh, güvenliğin kendileri için mutlak öncelik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Her durumda hızlı ve uyumlu bir şekilde hareket etmeliyiz. Tatbikat, santral personeli, yerel hizmetler ve düzenleyici kurumlar gibi acil durum hazırlık sisteminin tüm unsurlarının uluslararası standartlarla belirlenen etkin müdahale ilkelerine uygun şekilde ve tek bir ekip olarak çalıştığını gösteriyor."
Mersin'de 10 Aralık'ta "Bütünleşik Afet Yönetimi Anlayışı" ve "Afetlere Hazır ve Dirençli Türkiye" hedefi doğrultusunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında "Tam Ölçekli Radyasyon Acil Durum Tatbikatı" düzenlenmiş, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) odaklı hazırlanan acil durum senaryosuna göre gerçekleştirilen tatbikatta, Gülnar, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde sahada ve masabaşında faaliyetler yapılmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.