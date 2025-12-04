Türkiye'nin enerji filosuna katılan iki yeni sondaj gemisi yan yana geldi
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen 5. ve 6. ultra derin deniz sondaj gemileri, Mersin'deki Taşucu Ağalar İskelesi'nde yan yana görüntülendi.
Mersin
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) devredildikten sonra Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirleyen 6. sondaj gemisi, Ağalar İskelesi'ne çekildi.
Karadeniz'de görev yapacak gemi, 30 Eylül'de kente ulaştıktan sonra kırmızı-beyaza boyanan 5. derin sondaj gemisiyle yan yana geldi.
Aynı özelliklere sahip 7. nesil ultra derin deniz sondaj gemileri, drone ile görüntülendi.
Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından göreve katılacak olan ve henüz isimleri belirlenmeyen ikiz gemiler, limandaki işlemlerinin ardından görev yerlerine uğurlanacak.