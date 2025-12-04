Dolar
Gündem

Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde soğuk havanın etkisiyle kırağı tutan ağaçlar, güzel manzara oluşturdu.

Muhammet Ali Ateş  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Ağrı'da soğuk havanın etkisiyle ağaçlar kırağı tuttu Fotoğraf: Muhammet Ali Ateş/AA

Ağrı

İlçede birkaç gün önce etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Bazı bölgeleri halen karla kaplı ilçede, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kırağıyla kaplanan ağaçlar, güzel manzaralar oluşturdu.

Ayrıca bazı binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

