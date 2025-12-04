Dolar
logo
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılarak hitapta bulundu.

Can Efesoy  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Viyana'daki AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı marjında, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesini hedefleyen müzakerelerdeki son durum değerlendirildi.

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede, Fidan, AB üyeliğinin Türkiye için stratejik bir hedef olduğuna dikkati çekerek müzakere fasıllarının açılmasını beklediklerini vurguladı.

Bakan Fidan, Gürcistanlı mevkidaşı Botchorishvili ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, AGİT 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı marjında bulunduğu Viyana'da Gürcistanlı mevkidaşı Botchorishvili ile bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler değerlendirildi ve Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel işbirliği çalışmaları ele alındı.

