Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 03.12.2025 - Güncelleme : 03.12.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulundu

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı vesilesiyle Brüksel'de Rutte ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar, Karadeniz’in güvenliğiyle ilgili konular, Temmuz 2026'da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve Türk savunma sanayisinin NATO üyelerine katkıları ele alındı.

Bakan Fidan, ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı van Weel ile de bir araya geldi.

