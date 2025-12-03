Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, toplantı vesilesiyle Brüksel'de Rutte ile bir araya geldi.
Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar, Karadeniz’in güvenliğiyle ilgili konular, Temmuz 2026'da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve Türk savunma sanayisinin NATO üyelerine katkıları ele alındı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Fidan, ayrıca Hollanda Dışişleri Bakanı van Weel ile de bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.