Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de temaslarda bulundu
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile görüştü.
Bakanlığın NSosyal hesabından, Fidan'ın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle bulunduğu Brüksel'deki temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Buna göre Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas ile bir araya geldi.
Fotoğraf: Murat Gök/AA
Fidan, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile de görüştü.
