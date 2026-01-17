Dışişleri Bakanı Fidan, Vilnius'ta Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü.
