Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Vilnius'ta Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Tuğba Altun  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Vilnius'ta Tatar ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı" kapsamında bulunduğu Vilnius'ta Tatar toplumu ve Karay toplumu temsilcileriyle görüştü.

