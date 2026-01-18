Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığından Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
- Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı
- Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Devlet kurumları YPG/SDG işgalindeki üç vilayete girecek
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan ateşkes anlaşmasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesinin dilendiği açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlaması temenni edildi.
Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönemin, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.