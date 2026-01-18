Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,348.80
BTC/USDT
95,418.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Gündem

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın, toprak bütünlüğü ve birliği temelinde istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sercan İrkin  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

İstanbul

Dışişleri Bakanlığından Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından bugün açıklanan ateşkes anlaşmasının, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde ülkede istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları ivedi ve etkili biçimde ilerletmesinin dilendiği açıklamada, "Sahadaki gerçeklerin idrak edilmesiyle birlikte Suriye'nin geleceğinin terörden ve tefrikten değil, beraberlik, bütünleşme ve entegrasyondan geçtiğinin, ülkedeki tüm gruplar ve fertler tarafından tam manasıyla anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, anlaşmanın Suriye halkının yanı sıra başta Suriye'nin komşuları olmak üzere tüm bölgenin güvenlik ve huzuruna katkı sağlaması temenni edildi.

Suriye'de 8 Aralık 2024 tarihinde başlayan ve ülkenin müreffeh bir geleceğe kavuşması için müstesna bir fırsat teşkil eden yeni dönemin, bugün itibarıyla kritik bir aşamadan geçtiği belirtilen açıklamada, "Türkiye, Suriye Hükümeti'nin halkın rızasına dayalı kapsayıcı ve bütünleştirici bir icraat anlayışıyla sürdürdüğü terörle mücadele çabalarıyla ülkenin yeniden inşasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü
Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu

Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet