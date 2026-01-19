Dolar
43.28
Euro
50.20
Altın
4,583.04
ETH/USDT
3,341.00
BTC/USDT
95,450.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Suriye'de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşamadır." ifadelerini kullandı.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 19.01.2026 - Güncelleme : 19.01.2026
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama

Ankara

Duran, NSosyal hesabından, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Suriye'de bugün açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 'terörsüz bölge' süreci açısından önemli bir aşamadır. Anlaşma koşullarının yerine getirilmesini yakından takip edeceğiz." değerlendirmesini yapan Duran, bugün yaşananların bir tesadüf olmadığını, aksine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır vurguladığı ilkelerin ve uyarıların bir iz düşümü olduğunu bildirdi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Suriye'de kalıcı istikrarın yolu, tüm etnik ve mezhebi unsurların eşit yurttaşlık temelinde haklarının güvence altına alınmasından geçmektedir. Toprak bütünlüğünü koruyan ve terör örgütlerinden arındırılmış bir Suriye, bölgesel barışın anahtarıdır. Bu açıdan Suriye yönetiminin attığı adımlar ve gösterdiği çabalar önemlidir.

Türkiye, sahada güçlü, masada etkili bir aktördür. Terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadeleyle sınırlarımızda terörsüz bir bölge inşa edilirken, diplomasiyle de Suriye halkının geleceğini belirleyecek süreçler desteklenmektedir. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği Türkiye için vazgeçilmezdir. Türkiye, komşusunun güvenliğini kendi güvenliğinden ayrı görmeyen barışı ilke, istikrarı hedef edinen bir devlettir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Duran'dan Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında tam entegrasyon anlaşması imzalandı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara ikili ilişkileri görüştü
Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu

Suriye Enformasyon Bakanlığı, operasyonlar ve süreçle ilgili önemli bir açıklama yapılacağını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet