Dünya

Suriye hükümeti ile Süveyda'da yasa dışı gruplar arasında esir takası yapıldı

Suriye hükümeti ile Hikmet el-Hecri’ye bağlı yasa dışı gruplar arasında, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde esir takası gerçekleştirildi.

Ömer Koparan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Suriye hükümeti ile Süveyda'da yasa dışı gruplar arasında esir takası yapıldı Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Süveyda

Suriye Kızılayı ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi eşliğinde gerçekleştirilen takasta, Suriye hükümeti 61 kişiyi serbest bıraktı. İsrail destekli Dürzi lider Hikmet el-Hecri’ye bağlı yasa dışı gruplar ise daha önce alıkoydukları 25 kişiyi salıverdi.

Serbest bırakılan kişilerin sağlık kontrolleri için sivil savunma ekipleri, Süveyda’nın kuzeyindeki Almutanah kontrol noktasında hazır bulundu.

Güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemleri altında gerçekleştirilen esir takası, alıkonulan kişilerin karşılıklı serbest bırakılmasıyla tamamlandı.

Süveyda'daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 2025 yılında 13 Temmuz'da bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda birçok kişi hayatını kaybetmiş, birçok kişi de alıkonulmuştu.

Daha sonra bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine de Dürzi gruplar saldırmış ve onlarca asker ölmüştü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu da Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılara devam etti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 16 Eylül'de başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda bir araya gelmiş, Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

Yol haritasında, sivillere ve mallarına zarar verenlerin uluslararası sistemle tam koordinasyon içinde soruşturulup hesap vermesinin sağlanacağı, Süveyda'ya insani ve tıbbi yardımların kesintisiz ulaştırılacağı, zarar görenlere tazminat ödeneceği, köy ve kasabaların onarılacağı ve göç edenlerin dönüşünün kolaylaştırılacağı ifade edilmişti.

