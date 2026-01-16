Dolar
logo
Politika

Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti Fotoğraf: Murat Gök/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Artjoms Ursulskis iştirak etti.

Fidan, ayrıca Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.

