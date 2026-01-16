Bakan Fidan, Litvanya'da "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na iştirak etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen "Türkiye-Baltıklar Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.
Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ve Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile Letonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Artjoms Ursulskis iştirak etti.
Fidan, ayrıca Litvanya Meclis Başkan Yardımcısı ve Avrupa İşleri Komitesi Başkanı Rasa Budbergyte ve parlamenterler heyetiyle görüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.