Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

Tuğba Altun  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Dışişleri Bakanı Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefonda konuştu

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, bölgedeki ihtilaf ve gerilimlerin giderilmesi amacıyla Umman ve Türkiye tarafından son günlerde gerçekleştirilen temasların sonuçları değerlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
