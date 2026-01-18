Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yusuf Soykan Bal  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz." değerlendirmesini yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını, geçmiş dönemden kalma, merkezi otorite boşluğunda dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesini temenni ediyoruz.

Toprak bütünlüğü ve egemenliği pekişmiş, tüm unsurları entegre eden bir anlayışla yeniden yapılanan Suriye, büyük acılar yaşamış Suriye halkının yararına olduğu gibi, bölgesel istikrar ve refah için de son derece kıymetlidir. Varılan anlaşmanın hayata geçmesiyle ticaret, petrol ve diğer kaynaklar Suriye'nin karıştırılması için değil, kalkınması için kullanılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Suriye halkının tüm etnik, mezhebi ve dini gruplarını kapsayan bir anlayışla merkezi otoriteyi güçlendiren adımların atılmasını desteklemeye devam edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap kardeşliği, Suriye üzerinde farklı hesaplar yapan, istikrar yerine çatışmayı körükleyen çevrelere verilecek en güçlü cevaptır."

