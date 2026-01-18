Dolar
43.27
Euro
50.19
Altın
4,595.72
ETH/USDT
3,348.80
BTC/USDT
95,418.00
BIST 100
12,668.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı. Maçın ardından basın toplantısı düzenlendi.
logo
Gündem

Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli

Şırnak'ın merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime yarın ara verildi.

Ekrem Payan  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli

Şırnak

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, "Malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü
Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması geleceğe dönük ümit verici bir gelişme
Dışişleri Bakanlığı: Suriye’deki anlaşmanın, istikrara yönelik çabaları etkili biçimde ilerletmesini diliyoruz
AJet, olumsuz hava koşulları nedeniyle 38 seferini iptal etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli

Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli

Beyaz örtüyle kaplanan Domaniç Dağları'nda yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

Safranbolu'nun tarihi yapıları beyaza büründü

Manisa'da çocuklar kamyonlarla getirilen karda eğlendi

Manisa'da çocuklar kamyonlarla getirilen karda eğlendi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
Kadavra bağışları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor

Kadavra bağışları tıp fakültesi öğrencilerinin eğitimine katkı sağlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet