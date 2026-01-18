Şırnak'ta özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime kar engeli
Şırnak'ın merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle özel kreş ve anaokulları ile kurslarda eğitime yarın ara verildi.
Şırnak
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel kreşler ve anaokulları, mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bünyesinde devam eden kurslar, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Malul, engelli ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ile hamile veya çocuğu kreş, anaokulu, ilkokul ya da özel eğitim kurumlarına devam eden kadın kamu çalışanları izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.