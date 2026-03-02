Dolar
Eğitim

ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona erdiğini hatırlattı.

Duygu Yener  | 02.03.2026 - Güncelleme : 02.03.2026
ÖSYM Başkanı Ersoy'dan YKS başvuruları için adaylara son gün hatırlatması

Ankara

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli adaylar, YKS başvuru işlemlerinde bugün son gün. Sınava girecek adayların 23.59'a kadar başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru işlemlerinizi kontrol etmeniz faydalı olacaktır. Her birinize ayrı ayrı üstün başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

