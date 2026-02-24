Dolar
Eğitim

2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 2. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Şeyma Güven  | 24.02.2026 - Güncelleme : 24.02.2026
2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 12-19 Şubat'ta tercihleri alınan 2025-YDUS 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

